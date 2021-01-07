ترامب يسحب ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد دعوته للرئيس إلى إدانة اقتحام الكونغرس

سحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف، لشغل هذا المنصب، بعد ساعة من دعوته لترامب إلى إدانة اقتحام الكابيتول.

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وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أصدره اليوم الخميس أن ترامب قرر سحب طلب ترشيح وولف، الذي بعثه لمجلس الشيوخ بالكونغرس يوم 3 يناير من أجل إقرار تولي القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي هذا المنصب بكامل صلاحياته رسميا، دون ذكر تفاصيل هذا الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي ساعة من نشر وولف بيانا خطيا دعا فيه ترامب إلى أن "يدين بشدة" حادث اقتحام مقر الكونغرس من قبل مجموعة من أنصاره أمس الأربعاء، معتبرا إياه استخداما للعنف من قبل بعض الجمهوريين لتحقيق أهداف سياسية.

ويعد سحب ترشيح وول إجراء شكليا حيث تنتهي صلاحياته في أي حال من الأحوال مع انقضاء ولاية ترامب يوم 20 يناير.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال نحو 50 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

واليوم أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث.

المصدر: وكالات