البرازيل تسجل نحو 61 ألف إصابة و1274 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 61 ألف إصابة و1274 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 60899، ليصل العدد الإجمالي إلى 8256536 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية في 9 يناير 62290 حالة، وفي 10 يناير 29792، وفي 11 يناير 25822، وفي 12 يناير 64025.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1274 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 205964 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا يوم 9 يناير 1171 حالة، وفي10 يناير 469، وفي 11 يناير 480، وفي 12 يناير 1110.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز" + وكالات