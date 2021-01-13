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روسيا تقدم 150 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" للبرازيل في 2021

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روسيا تقدم 150 مليون جرعة من لقاح
Reuters FEDJA GRULOVIC
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ذكر الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على "تويتر"، أن روسيا ستقدم في عام 2021 للبرازيل 150 مليون جرعة من اللقاح.

ومن المقرر أن يورد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة للبرازيل 10 ملايين جرعة في الربع الأول من العام 2021، وستبدأ التوريدات الأولى في يناير الجاري.

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واتفق الصندوق الروسي مع شركة Uniao Quimica البرازيلية للأدوية على التوريدات خلال لقاء وفد الشركة البرازيلية مع رئيس الصندوق كيريل دميترييف.

وأعلن الصندوق الروسي والشركة البرازيلية عن انطلاق حملة تطعيم المواطنين البرازيليين باللقاح الروسي، حيث تلقى 20 مواطنا برازيليا من العاملين في سفارة البلاد بموسكو اللقاح.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، أصبح أو لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

المصدر: نوفوستي

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