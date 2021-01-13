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بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في البرازيل

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بدء إنتاج لقاح
Twitter@sputnikvaccine
العلمان الروسي والبرازيلي
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شرعت Uniao Quimica، إحدى أبرز الشركات الصيدلانية البرازيلية في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في البرازيل، حسبما أورد مطورو اللقاح الروسي، اليوم الأربعاء.

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وجاء في بيان صدر على حساب "سبوتنيك V" الرسمي في "تويتر"، أن Uniao Quimica بدأت إنتاج هذا اللقاح في البرازيل في يناير الجاري، وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قدم كل الوثائق والمواد اللازمة لبدء العملية.

وكشف البيان أن صندوق الاستثمارات المباشرة وشركة Uniao Quimica يخططان لتقديم طلب إلى السلطات البرازيلية، هذا الأسبوع، لترخيص الاستخدام الطارئ للقاح الروسي في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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