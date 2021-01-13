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فنزويلا تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

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فنزويلا تسجل لقاح
Reuters ANTON VAGANOV
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أكد الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على "تويتر" أن وزارة الصحة الفنزويلية سجلت اللقاح الروسي رسميا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تتوقع توريد أول دفعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا في الربع الأول من عام 2021.

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يذكر أن روسيا تجري مفاوضات مع عدد من الدول حول توريدات وإنتاج لقاح "سبوتنيك V".

وفي أمريكا اللاتينية قد اتفقت روسيا مع الأرجنتين والبرازيل على توريد ملايين الجرعات من اللقاح الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، أصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

المصدر: نوفوستي + RT

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