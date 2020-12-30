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مادورو: أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" ستصل فنزويلا في الربع الأول من 2021

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مادورو: أول دفعة من لقاح
Reuters STRINGER
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى فنزويلا في الربع الأول من عام 2021.

وقال مادورو إن "اللجنة الرئاسية تقدمت بمقترح شراء أول 10 ملايين جرعة من اللقاح التي يجب أن تصل في الربع الأول من 2021".

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وأضاف أن "فنزويلا ستقوم خلال الـ 90 يوما بتطعيم 10 ملايين من المواطنين".

وكان مادورو قد أعلن عن توقيع اتفاق مع روسيا لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، وقدم الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس

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