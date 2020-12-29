فنزويلا تشتري لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا لتطعيم 10 ملايين شخص

أعلنت مسؤولة فنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تخطط لتطعيم 10 ملايين من مواطنيها بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وقالت ديلسي رودريغيز، النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، في تصريح متلفز: "وقعت فنزويلا لتوها عقدا (مع روسيا) حول اقتناء لقاح سبوتنيك V، ونحن الآن في المرحلة الأولى التي سيتلقى فيها 10 ملايين شخص هذا اللقاح، ونقوم حاليا بوضع خطط خاصة بهذه المرحلة".

وأكدت رودريغيز أن اللقاح الروسي آمن، مشيرة إلى استعداد فنزويلا لإطلاق حملة التطعيم به في أسرع وقت ممكن.

وكان نيكولاس مادورو غويرا، ابن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من بين الأوائل الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وعلم سابقا عن شراء فنزويلا ألفي جرعة من اللقاح الروسي في إطار مشاركة البلاد في اختبارات المرحلة الثالثة الخاصة به.

ومنذ رصد الإصابات الأولى بفيروس كورونا في فنزويلا، في 13 مارس الماضي، وحتى الآن، سجلت سلطات البلاد 112636 حالة إصابة به، بينها 1018 حالة وفاة.

المصدر: تاس