رئيس حزب الليكود الإسرائيلي يحذر الإدارة الأمريكية المقبلة من "إرضاء" إيران

قال رئيس حزب الليكود الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن بلاده لن تتسامح مع وجود إيران العسكري في سوريا أو تطويرها لأسلحة نووية، مشددا على أن الإدارة الأمريكية المقبلة يجب ألا "ترضي" إيران.

وفي واحدة من أقوى التصريحات التي أدلى بها مسؤول إسرائيلي، هدد هنغبي، والذي يعتبر حليفا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل يمكن أن تهاجم برنامج إيران النووي إذا عادت الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاق النووي.

وقال: "إذا عادت حكومة الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاق النووي - ويبدو أن هذه هي السياسة المعلنة حتى الآن - فإن النتيجة العملية ستكون أن إسرائيل ستكون بمفردها مرة أخرى ضد إيران، والتي بحلول نهاية الصفقة ستكون قد حصلت على الضوء الأخضر من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواصلة برنامجها النووي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"