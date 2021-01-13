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لجنة حكومية إثيوبية: مقتل 80 مدنيا بهجوم في منطقة عند حدود السودان

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لجنة حكومية إثيوبية: مقتل 80 مدنيا بهجوم في منطقة عند حدود السودان
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
لاجئون إثيوبيون يتوجهون إلى السودان هاربين من أعمال قتال في بلادهم.
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ذكرت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من الدولة، أن أكثر من 80 مدنيا قتلوا بهجوم نفذ أمس الثلاثاء بمنطقة بني شنقول غومز الإثيوبية على الحدود مع السودان.

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وقال المستشار الكبير في المفوضية، آرون ماشو، لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء: "تلقينا معلومات تفيد بأن أكثر من 80 مدنيا قتلوا في مذبحة جديدة".

ولم يتطرق ماشو إلى الجهة التي قد تقف وراء هذه العملية.

وسبق أن قتل ما يزيد على 220 شخصا جراء هجوم في المنطقة ذاتها شهر ديسمبر الماضي.

وقال سكان المنطقة إن عشرات الأشخاص قتلوا في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع توتر عسكري مستمر منذ نهاية العام الماضي بين السودان وإثيوبيا على الحدود بين البلدين.

المصدر: "رويترز" + وكالات

 

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