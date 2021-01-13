السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يتهم الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 مواقع إثيوبية

اتهم السفير الإثيوبي بالخرطوم يبلتال امرو المو، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 مواقع تابعة لإثيوبيا، وقال إن السودان قام بأعمال عسكرية مفاجئة إثر انشغالنا بالقتال في إقليم تيغراي.

وأضاف السفير الإثيوبي، في تصريح خلال اجتماع مع ممثلي منظمات دولية وسفراء دول أجنبية بالخرطوم، اليوم الأربعاء، إن الترسيم البريطاني للحدود انحاز للسودان ورسم حدود غير عادلة، وأكد أن المواطنين الاثيوبيين لا يمكن إزاحتهم من هذه المنطقة.

وقال إن أديس أبابا تعتبر أن الإجراءات، التي قام بها الجيش السوداني مؤخرا، ستعقد من إجراءات التعاون وترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن النزاع يمكن حله بالوسائل السلمية ووضع الحدود في مكانها الصحيح.

وأكد على ضرورة وقف الهجوم السوداني، مطالبا الجيش السوداني بالانسحاب إلى مواقعه السابقة "حتى نحل الخلاف سلميا".

المصدر: RT