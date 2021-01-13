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مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يدعو بينس لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

بينس يعارض عزل ترامب من منصبه

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بينس يعارض عزل ترامب من منصبه
Reuters Saul Loeb
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
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أعلن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يوم الثلاثاء، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ25 لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال بينس في الرسالة: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وقال بنس في رسالته "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس إلى أن "تفعيل التعديل الـ25 لتنحية الرئيس ترامب ليس في مصلحة البلاد ولا الدستور"، داعيا الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد.

وكانت بيلوسي قد دعت بينس في وقت سابق إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

بينس يعارض عزل ترامب من منصبه
RT

المصدر: RT + رويترز

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