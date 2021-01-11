بيلوسي تدعو بينس لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، نائب الرئيس مايك بينس إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

وقالت بيلوسي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر": اليوم وبعد خمسة أيام من تحريض الرئيس على تمرد مميت ضد الديمقراطية الأمريكية، أوقف مجلس النواب الجمهوري تشريع يدعو بينس إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور".

Today, five days after the President incited a deadly insurrection against American democracy, the @HouseGOP blocked @RepRaskin’s legislation calling on @VP Pence to activate the 25th Amendment. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 11, 2021

وذكرت أن "مجلس النواب سيبحث بمشروع القانون الذي قدمه النائب جايمي راسكين، الذي يطلب فيه تفعيل التعديل الـ25، ونحن نطلب من بينس الرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره"، معلنة أن "خطوتنا التالية هي أننا سوف نمضي قدما في طرح تشريعات المساءلة على أرض الواقع".

المصدر: RT