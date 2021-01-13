 
مباشر

الاستخبارات الأمريكية تخشى "تدخل" روسيا والصين في توريدات لقاح كورونا

أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تخشى
Reuters JOSHUA ROBERTS
مدير المكتب الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjkz

صرح مدير المكتب الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، بأن الولايات المتحدة تعتقد بإمكانية "التدخل" في سلسلة التوريد الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وفي معرض رده في مقابلة مع "واشنطن بوست"، على سؤال حول ما هي الدول من "خصوم أمريكا"، التي قد تتدخل في توريدات اللقاحات، قال إيفانينا إن من بين تلك الدول "روسيا والصين في هذه اللحظة".

إقرأ المزيد
شركة Pfizer المنتجة للقاح كورونا تحدد شروط إمداده إلى روسيا
شركة Pfizer المنتجة للقاح كورونا تحدد شروط إمداده إلى روسيا

وكان إيفانينا قد اتهم روسيا والصين وإيران بأنها تحاول عرقلة حصول الولايات المتحدة على اللقاح ضد فيروس كورونا.

ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها "مضحكة" و"لا أساس لها من الصحة".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا