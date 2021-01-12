شركة Pfizer المنتجة للقاح كورونا تحدد شروط إمداده إلى روسيا

قالت شركة Pfizer المصنعة للقاح ضد فيروس كورونا إنها لن تورد اللقاحات إلى روسيا عام 2021، التي تكون بناء على طلبات خاصة للأشخاص والشركات، وإنما فقط عبر اتفاق مع السلطات الحكومية.

وجاء في بيان الشركة: "نتفهم مدى إلحاح وسعي العديد من الأشخاص للتطعيم في أقرب وقت ممكن، ولكن لا يمكننا توفير وإمداد لقاح Pfizer-BioNTech بناء على طلبيات خاصة".

يشار إلى أن إمدادات هذه الشركة من اللقاح يتم إلى الدول عبر الاتفاق مع حكوماتها.

وأكدت الشركة أنها ستعمل بشكل وثيق مع سلطات الدول الأخرى والمنظمات الدولية لإيصال اللقاح "في أسرع وقت ممكن".





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المصدر: نوفوستي