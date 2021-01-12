 
مباشر
عاجل
رغم الإجراءات المشددة.. لبنان يسجل رقما قياسيا بحالات الوفاة بكورونا

شركة Pfizer المنتجة للقاح كورونا تحدد شروط إمداده إلى روسيا

أخبار العالم

شركة Pfizer المنتجة للقاح كورونا تحدد شروط إمداده إلى روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjhm

قالت شركة Pfizer المصنعة للقاح ضد فيروس كورونا إنها لن تورد اللقاحات إلى روسيا عام 2021، التي تكون بناء على طلبات خاصة للأشخاص والشركات، وإنما فقط عبر اتفاق مع السلطات الحكومية.

وجاء في بيان الشركة: "نتفهم مدى إلحاح وسعي العديد من الأشخاص للتطعيم في أقرب وقت ممكن، ولكن لا يمكننا توفير وإمداد لقاح Pfizer-BioNTech  بناء على طلبيات خاصة".

يشار إلى أن إمدادات هذه الشركة من اللقاح يتم إلى الدول عبر الاتفاق مع حكوماتها.

وأكدت الشركة أنها ستعمل بشكل وثيق مع سلطات الدول الأخرى والمنظمات الدولية لإيصال اللقاح "في أسرع وقت ممكن".

إقرأ المزيد
خبير بمعهد
خبير بمعهد "باستور" الفرنسي يشير إلى عيوب في لقاح Pfizer

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا