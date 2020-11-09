خبير بمعهد "باستور" الفرنسي يشير إلى عيوب في لقاح Pfizer

أكد أخصائي الأمراض المعدية في معهد "باستور ليل" الفرنسي دانيال كامو، أن اللقاح الذي أعلنت عنه Pfizer الأمريكية وBioNTech الألمانية، لم تتحدد مدة تحصينه لمتلقيه، وبيانات أخرى عنه.

وقال: "هذه أخبار مهمة أنهم تمكنوا من تطوير حماية بنسبة 90%، لكنهم لم ينشروا النتائج بعد، لذلك لا يزال عدد من البيانات غير معروف".

وأضاف: "الدراسة استخدمت تقنيات جديدة، لكن لم يعرف بعد أي منها".

وأبرز كامو عيبا في اللقاح الغربي، وهو "الحاجة إلى إعطاء الجرعة الثانية منه بعد ثلاثة أسابيع من الأولى".

وشدد، على أن "المطلوب هو الحصول على لقاح يكون فعالا منذ الجرعة الأولى".

وأعلنت شركة Pfizer الأمريكية وشريكتها BioNTech الألمانية الانتهاء بنجاح من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها الذي أظهر فعالية بنسبة 90% في الحماية من كورونا، حسب تأكيدها.

المصدر: "لينتا.رو"