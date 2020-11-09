شركتا "بيونتيك" و"فايزر" تعلنان عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا

أعلنت شركتا "بيونتيك" و"فايزر"، اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

إقرأ المزيد

وأعلنت "بيونتيك" الألمانية، في بيان، أنها وشريكتها الأمريكية "فايزر" تخططان لتقديم طلب في الولايات المتحدة لتسجيل لقاحهما بصورة رسمية.

ونشرت "بيونتيك" النتائج الأولية لاختبارات اللقاح الجديد، مشيرة إلى أن التطعيم به يخفض خطر الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 90%.

وجاء في البيان أن الشركتين تتوقعان أن يكون في استطاعتهما إنتاج ما لا يقل عن 50 مليون جرعة من اللقاح الجديد في العالم قبل نهاية العام الجاري و1,3 مليار جرعة في العام المقبل.

وينتمي اللقاح الجديد إلى فئة "اللقاحات الجينية" التي تضم المعلومات الوراثية عن الفيروس.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فهناك في العالم حاليا حوالي 170 مشروعا لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وكانت روسيا أول دولة في العالم سجلت في 11 أغسطس الماضي لقاحها الذي أطلقت عليه اسم "سبوتنيك V".

المصدر: تاس