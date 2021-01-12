أردوغان: مستعدون لإعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتحويل 2021 لعام نجاحات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "إلى مسارها" وفق رؤية طويلة الأمد.

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وأكد أردوغان خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، على أنه بإمكان أنقرة تحويل 2021 لعام النجاحات في العلاقات التركية الأوروبية، داعيا السفراء الأوربيين لدى بلاده لدعم فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية.

وقال الرئيس التركي: "كما أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان خيارا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا منذ 60 عاما، فإن الموافقة على هذا الانضمام سيكون خيارا وجوديا بالنسبة لمستقبل الاتحاد".

ونوه إلى أنه يجب "مناقشة بدائل جديدة وحقيقية بدلا من الحديث مجددا عن النماذج التي فشلت في حل القضية القبرصية".

وقال: "بات من الواضح أن أي معادلة بمنطقة شرق البحر المتوسط لن تفضي إلى سلام ما لم تكن تركيا وقبرص التركية فيها"، مشيرا إلى أن "معاداة الإسلام يهدد 6 ملايين مسلم في أوروبا، وباتت بقعة سوداء تلطخ القيم الأوروبية".

على صعيد آخر، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستضع لقاحها المحلي المضاد لفيروس كورونا في متناول مواطنيها والإنسانية جمعاء بعد تجاوزه مرحلة الاختبار على البشر.

المصدر: الأناضول