أردوغان: الأولوية للاتحاد الأوروبي ضمن أجندة تركيا التي ترى مستقبلها فيه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن للاتحاد الأوروبي الأولوية ضمن أجندة بلاده التي ترى مستقبلها أنه في هذا التكتل الأوروبي.

وخلال بحثه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سبل تطوير العلاقات التركية الأوروبية وأهم المستجدات على الساحة الإقليمية، أكد أردوغان أن استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي واجتماعات الحوار الرفيعة ستعود بالفائدة على الطرفين.

وكان أردوغان قد اعتبر في تصريح له يوم السبت أن "كثيرا من الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا مؤخرا، أظهرت مجددا ازدواجية المعايير المتبعة ضد تركيا".

وأشار إلى أن أنقرة "تتابع بدهشة كيف تطبق أشد التدابير، عند أول تهديد يطال أولئك الذين يتهمون تركيا بعدم ممارسة الديمقراطية والحد من الحريات".

وأضاف: "الذين عارضوا جهودنا لوضع أسس قانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، مارسوا أكثر النماذج البدائية للرقابة على تلك الوسائل".

المصدر: "الأناضول"