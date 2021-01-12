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ترامب يلقي باللوم على حركة "أنتيفا" في حادثة اقتحام الكونغرس

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ترامب يلقي باللوم على حركة
Reuters Jim Bourg
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ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باللوم على حركة "أنتيفا"، في أحداث اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدر آخر مطلع، أن ترامب أدلى بهذا التصريح في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة صباح أمس الاثنين، مع زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفن مكارثي.

وأشار الموقع إلى أنه على عكس تصريحات ترامب، فإن صور ومقاطع الفيديو تظهر أن مثيري الشغب كانوا من المؤيدين له بشكل كبير.

المصدر: رويترز

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