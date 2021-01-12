مجلس النواب يطرح قرارا لتوبيخ ترامب ومنعه من تولي أي منصب اتحادي في المستقبل

قال النائب الجمهوري توم ريد إنه سينضم لغيره من النواب اليوم الثلاثاء لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب لعلاقته بهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وأكد ريد النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونغرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

وكتب ريد قائلا "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب لطرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان محاسبة المتسببين بأحداث السادس من يناير دون تأخير".

وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الاثنين، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب "لا يجب أن يبقى في منصبه"، دعت كذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، نائب الرئيس مايك بينس إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل ترامب، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

المصدر: رويترز