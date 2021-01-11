المحكمة الأمريكية العليا ترفض طلب ترامب تسريع النظر في دعاوى الطعن بنتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، طلب الرئيس دونالد ترامب الإسراع في النظر في عدة دعاوى قضائية تطعن في نتائج الانتخابات في بنسلفانيا وويسكونسن.

ورفض القضاة تسريع النظر في ثماني قضايا تتعلق بالطعن بنتائج الانتخابات، بما في ذلك ثلاث قضايا رفعتها حملته للطعن في نتائج الانتخابات في ويسكونسن وبنسلفانيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلنت المحكمة قرارها في أمر غير موقع ولم يكشف فيه عن تصويت القضاة أو مبرراته، وهي الطريقة المعتادة التي تتعامل بها المحكمة العليا مع رفض مثل هذه الطلبات.

المصدر: "رويترز" + "The Hill"