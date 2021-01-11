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رويترز: مجلس النواب الأمريكي سيناقش الأربعاء عزل الرئيس ترامب

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رويترز: مجلس النواب الأمريكي سيناقش الأربعاء عزل الرئيس ترامب
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قال ئيس الللجنة النتظيمية بمجلس النواب إن المجلس سيناقش يوم الأربعاء مسائلة وعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في الـ20 من يناير

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن لشبكة سي إن إن يوم الاثنين "من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية شديدة وبشكل مقصود".

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وأضاف "نتوقع طرح القضية على جدول الاعمال يوم الاربعاء. واتوقع الموافقة عليها."

وقال ماكجفرن إنه يعتقد أن الجمهوريين في مجلس النواب سيعارضون قرارا يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل الخامس والعشرين على دستور الولايات المتحدة وإزاحة ترامب من السلطة، في هذه الحالة  ستقوم اللجنة التنظيمية بإحالة موضوع القرار إلى التصويت العام، وبعد 24 ساعة ، ستطرح قرارا آخر بشأن العزل للتصويت.

المصدر: رويترز

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