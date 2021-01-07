الديمقراطيون في الكونغرس يتحركون لـ"عزل ترامب فورا" في ظل حادثة اقتحام الكابيتول

أطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان أصدره اليوم الخميس، اقتحام مقر الكونغرس على أيدي مئات من أنصار ترامب أمس بأنه "انقلاب ضد الولايات المتحدة سببه الرئيس"، مضيفا: "لا يجب أن يبقى هذا الرئيس في المنصب يوما آخر".

What happened at the U.S. Capitol yesterday was an insurrection against the United States, incited by President Trump.



This president must not hold office one day longer. — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021

وأشار شومر إلى أن أسرع وأنجع طريقة لعزل ترامب عن الحكم اليوم هي تفعيل التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة والذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

وشدد زعيم الأقلية الديمقراطية على ضرورة أن يجتمع الكونغرس، في حال رفض نائب الرئيس مايك بينس ومجلس الوزراء اتخاذ هذا الإجراء، بهدف إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب.

في غضون ذلك، أكد العضو الديمقراطي في مجلس النواب، ديفيد سيسيلاين، على حسابه في "تويتر"، أنه يوزع مواد عزل الرئيس التي أعدها بالتعاون مع النائبين تيد ليو وجايمي راسكين.

NEW: I am circulating Articles of Impeachment that @RepTedLieu, @RepRaskin and I have prepared to remove the President from office following yesterday's attack on the U.S. Capitol. pic.twitter.com/b92GL9Ap33 — David Cicilline (@davidcicilline) January 7, 2021

واقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترامب أمس مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.

المصدر: RT