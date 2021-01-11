الهند تعيد إلى الصين جنديها المفقود منذ 4 أيام في شرق لاداخ الحدودية وبكين تثمن التعاون

أعادت الهند، صباح الاثنين، إلى الجيش الصيني المرابط على الحدود المشتركة، الجنديَ الصيني الذي تاه يوم 8 يناير الجاري ووجد نفسه في الأراضي الهندية، حيث اُلقي عليه القبض.

وأكدت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية تسليم الجندي التائه، الذي عُثر عليه في الضفة الجنوبية لنهر بانغونغ تسو في شرق إقليم لاداخ الحدودي، إلى قوات بلاده في منطقة تشوشول- مولدو، في الساعة العاشرة وعشر دقائق، حسب التوقيت المحلي.

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وتنظر الصين إلى الرد الهندي السريع على مطالب بكين بالسماح لجنديها، الذي تاه الجمعة فجرا بسبب الظلام والتضاريس المعقدة على حد قولها، بالعودة في أقرب وقت إلى بلده على أنه مؤشر على الإرادة الطيبة لنيودلهي في خفض التوتر بين البلدين، بعد الاشتباكات العسكرية التي خلَّفت عشرات القتلى والجرحى في منتصف العام الماضي على طرفي الحدود في منطقة "لاداخ" الحسّاسة. واعتبرت مصادر صينية خبيرة تعاون الهند في هذه القضية منسجما مع التفاهمات الأخيرة لخفض التصعيد على الحدود.

وأكدت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية أن حالات تيه الجنود واختراقهم غير المتعمّد الحدود ليس ظاهرة نادرة، بل تتكرر من حين لآخر من طرف عناصر القوات الهندية والصينية على حد سواء.

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المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية/صحيفة "Hindustan Times" الهندية