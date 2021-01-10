فقدان جندي صيني في المنطقة الحدودية مع الهند

أكدت الصين، السبت، فقدان أحد جنودها بالمنطقة الحدودية مع الهند، وأن هذه الأخيرة عثرت عليه، ودعت نيودلهي إلى إعادته فورا إلى بلاده، موضحة أن الجيش الهندي ينتظر الأوامر بإخلاء سبيله.

وأوضح الجيش الصيني أن جنديه المفقود تاه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في هذه المنطقة الحدودية المتوترة بسبب تعقيداتها الجغرافية والظلام الدامس فجرا. وأضاف أنه بمجرد ما تأكد فقدان الجندي، تم إبلاغ الجيش الهندي لطلب المساعدة من أجل عودته إلى قاعدته الصينية، معتبرا أن تسهيل استعادته من شأنه أن يساعد في تخفيض التوتر بين البلدين وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

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في المقابل، تحدثت وسائل إعلام هندية عن إلقاء قوات بلادها القبض على جندي صيني في منطقة لاداخ عالية التوتر التي شهدت اشتباكات في منتصف العام 2020 بين الجيشين الصيني والهندي.

وأكدت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، استنادا إلى تصريحات تشيان فنغ، مدير قسم الأبحاث في معهد الإستراتيجية الوطنية بجامعة تسينغهوا في الصين، أن تيه وضياع جنود صينيين أو هنود في هذه المنطقة الحدودية، وعبورهم الحدود بشكل غير متعمد، ظاهرة متكررة و"ليست غير عادية".

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية