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ألمانيا.. انخفاض طلبات اللجوء بأكثر من 30 بالمئة في 2020

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ألمانيا.. انخفاض طلبات اللجوء بأكثر من 30 بالمئة في 2020
Reuters joh/
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
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أفاد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يوم الأحد، بأن عدد طلبات اللجوء إلى البلاد انخفض بأكثر من 30 في المئة في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

وسجلت سلطات البلاد 76 ألف طلب لجوء في العام الماضي، ما يمثل انخفاضا بـ 31.5 بالمئة مقارنة مع 2019، في حين كانت أغلب الطلبات مقدمة من مواطنين سوريين وأفغان وعراقيين وأتراك.

وأوضح زيهوفر أن انخفاض الطلبات يمكن تفسيره جزئيا بجائحة كورونا التي تسببت في إغلاق الحدود، خاصة في فصل الربيع.

وأضاف أن انخفاض هذه الطلبات "يظهر كذلك أن الإجراءات التي اتخذناها للتحكم في الهجرة فعالة".

المصدر: "لوفيغارو"

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