وفاة الطبيب الشخصي للبابا فرنسيس جراء مضاعفات كورونا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الفاتيكان بوفاة الطبيب الشخصي للبابا فرنسيس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد موقع Vatican News أن الطبيب فابريزيو سوكورسي (78 عاما) نقل إلى مستشفى جيميلي في روما بسبب إصابته بالسرطان، وفارق الحياة إثر مضاعفات إصابته بالفيروس التاجي.

واختار البابا فرنسيس سوكورسي طبيا شخصيا له عام 2015.

ويأتي هذا الخبر في وقت أعلن فيه الحبر الأعظم في مقابلة بثتها القناة الخامسة الإيطالية اليوم الأحد أن الفاتيكان ستطلق حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع القادم، مبديا رغبته في تلقي اللقاح.

المصدر: Vatican News