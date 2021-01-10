العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة في بحر جاوة

عثرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية على أشلاء وملابس وحطام في بحر جاوة، بعد تحديد الموقع الذي سقطت فيه طائرة الركاب من طراز "بوينغ 737-500" أمس السبت.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن رئيس وكالة البحث والإنقاذ أن الأشلاء والحطام عُثر عليها بين جزيرتي لانكانغ ولاكي، على عمق 23 مترا تحت سطح البحر.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن السلطات رصدت، اليوم الأحد، إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة شركة "سريويجايا إير"، التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا.

بدوره أعلن وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا سومادي، في وقت سابق، أنه تم إرسال قوات للبحث عن الطائرة، وأنه تم رصد إشارات في نقطتين، قد يكون مصدرها الصندوق الأسود.

وتحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد.

وكانت الطائرة تقل 65 شخصا على الأقل، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

المصدر: رويترز