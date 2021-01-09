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البحرية الإندونيسية تحدد موقع سقوط الطائرة المنكوبة في بحر جاوة

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البحرية الإندونيسية تحدد موقع سقوط الطائرة المنكوبة في بحر جاوة
Reuters WILLY KURNIAWAN
مركز إدارة الأزمات المؤقت الذي تم إنشاؤه في مطار سوكارنو هاتا الدولي على خلفية تحطم طائرة ركاب لشركة "Sriwijaya Air" الإندونيسية في مياه بحر جاوة يوم 9 يناير.
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أعلنت السلطات الإندونيسية تحديد موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "Sriwijaya Air" والتي سقطت اليوم السبت في مياه بحر جاوة وعلى متنها 65 شخصا.

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وذكر مسؤول في البحرية الإندونيسية، في تصريح صحفي، أن قواتها حددت موقع سقوط الطائرة التي فقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، موضحا: "تم تحديد الإحداثيات وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة".

بدورها، أفادت وزارة النقل الإندونيسية بإرسال 7 سفن دورية تابعة لخفر السواحل والحرس البحري إلى موقع سقوط الطائرة لإجراء عمليات البحث.

وسبق أن أكدت الوزارة تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737-500" تابعة لشركة "Sriwijaya Air" قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد.

وأوضحت أن الطائرة كان على متنها65 شخصا على الأقل، بينهم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

المصدر: وكالات

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