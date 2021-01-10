الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب بوريل: "الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أجريا اتصالا مفيدا"، مضيفا: "مستعدون لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا".

وأعرب عن تطلعه للترحيب بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في بروكسل، لمتابعة المهمة التي أوكلها له زعماء الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع تركيا خلال قمتهم في ديسمبر الماضي.

Joined @vonderleyen in useful call with @RTErdogan today.



We stand ready to continue working on dialogue with Turkey. I look forward to welcoming @MevlutCavusoglu in Brussels to pursue the tasking received by leaders at #EUCO in December. https://t.co/rsYErkOP3L — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 9, 2021

المصدر: RT