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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا

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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا
Reuters
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل
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أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب بوريل: "الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أجريا اتصالا مفيدا"، مضيفا: "مستعدون لمواصلة العمل من أجل الحوار مع تركيا".

وأعرب عن تطلعه للترحيب بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في بروكسل، لمتابعة المهمة التي أوكلها له زعماء الاتحاد الأوروبي حول العلاقات مع تركيا خلال قمتهم في ديسمبر الماضي.

المصدر: RT

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