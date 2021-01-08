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الجيش الإسرائيلي يكشف عن إصابة 1149 من أفراده بفيروس كورونا

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف عن إصابة 1149 من أفراده بفيروس كورونا
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بيان عن إصابة 1149 عنصرا في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، كما يخضع 11024 عسكريا للحجر الصحي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 25686.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7597 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي يبلغ 3565 حالة، أما إجمالي الإصابات فيبلغ 474001.

المصدر: "جورزاليم بوست" + "i24news"

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