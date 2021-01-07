فيديو مسرب.. جنرال إثيوبي يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيغراي دون دعوة

أكدت وكالة "رويترز" تسريب فيديو أقر فيه جنرال في الجيش الإثيوبي دخول قوات إريترية دون دعوة لإقليم تيغراي خلال العملية العسكرية التي نفذتها حكومة أديس أبابا هناك في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جانبا من كلمة الجنرال بيلاي سيوم خلال اجتماع عقد في مركز تيغراي مدينة مقلي أواخر ديسمبر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحتة التسجيل.

ونقلت الوكالة عن الجنرال قوله في التسجيل: "دخلت قوات لم نرد دخولها. هل نحن من دعاهم؟ لا.. دخلوا من تلقاء أنفسهم ويجب توضيح ذلك".

ورفض كل من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس فريق الطوارئ في عملية تيغراي ومتحدث باسم الجيش وكذلك وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل التعليق على الموضوع.

ووقعت إثيوبيا وإريتريا عام 2018 اتفاق سلام أنهى أعمالا قتالية استمرت لعقدين.

ونفى كلا البلدين مشاركة قوات إريترية في الصراع ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" التي أطلقت حكومة أديس أبابا حملة عسكرية ضدها في نوفمبر توجت باستعادتها السيطرة على الإقليم المتمرد.

المصدر: "رويترز"