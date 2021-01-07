القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مستنكرا اقتحام الكابيتول: انتقال الحكم سيكون سلسا

دان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اقتحام الكابيتول من قبل مئات أنصار الرئيس دونالد ترامب، متعهدا بأن انتقال الحكم إلى الرئيس المنتخب جو بايدن "سيكون سلسا".

وذكر ميلر، في تصريحات نشرها البنتاغون اليوم الخميس على حسابه الرسمي في "تويتر": "أدين بشدة أعمال العنف هذه الموجهة ضد ديمقراطيتنا"، مضيفا: "أعمال العنف التي شهدها الكابيتول أمس تستحق الشجب وتتناقض مع مبادئ دستور الولايات المتحدة".

I strongly condemn these acts of violence against our democracy. — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 7, 2021

وتابع: "جمهوريتنا واجهت خطر التدمير أمس، لكن عزم مشرعينا على ممارسة أمور شعبهم لم تثنهم".

ووصف القائم بأعمال وزير الدفاع حادثة اقتحام الكابيتول التي أودت بأرواح أربعة أشخاص بأنها مأساة، وأشاد بمهنية عناصر الحرس الوطني في تعاملهم مع هذا الوضع، مشيرا إلى أنهم تصدوا بنجاح للذين "كانوا يحاولون منع حكومتنا من مواصلة عملها".

وأكد ميلر على أنه وباقي موظفي وزارة الدفاع سيستمرون في أداء مهامهم بغية تنفيذ عملية انتقال سلس للحكم إلى الرئيس المنتخب بايدن في 20 يناير.

واقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ورغم هذه الأحداث، صادق الكونغرس أمس على فوز المرشح الديمقراطي بايدن في الانتخابات، فيما أطلق الديمقراطيون حراكا من أجل عزل الرئيس عن الحكم فورا.

المصدر: RT