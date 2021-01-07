 
مباشر
عاجل
العملة المشفرة "البتكوين" تحقق ارتفاعا قياسيا تاريخيا في قيمتها

الصين.. منع جميع سكان مدينة شيجياتشوانغ من المغادرة

أخبار العالم

الصين.. منع جميع سكان مدينة شيجياتشوانغ من المغادرة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pigb

قال مسؤول في مدينة شيجياتشوانغ الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم الخميس، إن السلطات منعت كافة السكان من مغادرة المدينة ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعد أن سجلت الصين اليوم أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم  مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63، مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء تفشي الوباء في أواخر عام 2019 إلى 87278 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حاة وفاة.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا