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الصين تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية في 5 شهور

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الصين تسجل أكبر زيادة في إصابات كورونا اليومية في 5 شهور
Reuters Thomas Peter
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سجلت الصين اليوم الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 79 حالة إصابة خالية من الأعراض، صعودا من 64 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء تفشي الوباء في أواخر عام 2019 إلى 87278 ، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: رويترز

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