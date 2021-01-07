الولايات المتحدة.. تطورات أحداث اقتحام مبنى الكونغرس لحظة بلحظة

تسارعت الأحداث في العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ مساء أمس الأربعاء، بعد دعوة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنصاره للاحتشاد، ما أدى إلى أعمال عنف واقتحام لمبنى الكونغرس.

المستجدات منذ اقتحام مبنى الكونغرس:

- استقالة نائب مستشار الأمن القومي، مات بوتينغر، بسبب اقتحام الكونغرس.

- نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ماثيوز، تعلن استقالتها وتقول إن الولايات المتحدة تستحق انتقالا سلميا للسلطة.

- الكونغرس الأمريكي يصدق رسميا على فوز بايدن في ولاية ميشيغان.

- مجلس الشيوخ يرفض اعتراض حلفاء ترامب على نتيجة انتخابات الرئاسة بولاية بنسلفانيا.

- مجلسا النواب والشيوخ يسقطان الاعتراض على فوز بايدن في ولاية أريزونا.

- الكونغرس يواصل اجتماعه في مبنى الكابيتول، والذي من المقرر أن يوافق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

- أعضاء في الحكومة الأمريكية يدعون لعزل ترامب اعتمادا على المادة 25 من الدستور.

- شرطة واشنطن تعلن عن سقوط 4 قتلى أثناء أحداث اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس، واعتقال 52 شخصا.

- بعد أعمال الشغب، ترامب حث أنصاره على التراجع، مذكرا بأنه لم يخسر وبأن الانتخابات تمت سرقتها.

- اقتحام المحتجين لقاعات الاجتمعات في الكونغرس مع انطلاق الاجتماع للإعلان على نتائج الانتخابات الرئاسية.

- ترامب دعا قبل الاجتماع أنصاره للحضور إلى مبنى الكابيتول و"مساعدة الجمهوريين الضعفاء".

يتبع...

المصدر: RT + رويترز + بلومبرغ + نوفوستي