"سي بي إس": أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

قالت شبكة "سي بي إس" إن عددا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب، مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

واتهمت كاثرين كلارك ترامب بخيانة البلاد والدستور، داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

وشهدت واشنطن مساء أمس الأربعاء، تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، الذين تمكنوا من اقتحام مبنى الكونغرس أثناء عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

المصدر: نوفوستي