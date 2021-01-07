مستشار القومي الأمريكي: ما فعله الغوغائيون في الكابيتول وصمة عار

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن ما فعله الغوغائيون اليوم في مجلس الشيوخ كان وصمة عار.

My first experience in government was serving as an intern for US Senator S.I. Hayakawa of California. What the mob did to our Senate Chamber today was an utter disgrace. — Robert C. O'Brien (@robertcobrien) January 6, 2021

وأضاف أوبراين: "لقد تحدثت للتو مع نائب الرئيس بنس.. إنه حقا رجل طيب وكريم.. أظهر الشجاعة اليوم كما فعل في الكابيتول في 11 سبتمبر بصفته عضوا في الكونغرس.. أنا فخور لأنني أعمل معه".

I just spoke with Vice President Pence. He is a genuinely fine and decent man. He exhibited courage today as he did at the Capitol on 9/11 as a Congressman. I am proud to serve with him. — Robert C. O'Brien (@robertcobrien) January 6, 2021

وتابع: "لقد تحدثت مع أعضاء مجلس الشيوخ، هم يريدون العودة إلى المجلس وإدارة الأعمال.. هذه الرغبة هي من أرقى تقاليد جمهوريتنا".

I have spoken with members of the Senate. They want to return to America’s Senate chamber and conduct the people’s business. This desire is in the finest tradition of our Republic. God bless the Congress. — Robert C. O'Brien (@robertcobrien) January 6, 2021

وتعليق أوبراين جاء بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول.

وشهدت العاصمة واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واقتحامه، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتبسط سيطرتها على المكان.

المصدر: وكالات