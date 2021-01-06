مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطالب بإقالة ترامب وعزله

طالبت كاثرين كلارك مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

واتهمت كاثرين كلارك ترامب بخيانة البلاد والدستور، داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

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وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد علق على أعمال العنف في واشنطن، وقال إنه الديمقراطيتة الأمريكية تتعرض لهجوم غير مسبوق واعتداء على الحرية.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحفي أن "المشاهد في مبنى الكونغرس تصل إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا".

وأضاف: "يجب أن يكون عمل السنوات الأربع القادمة هو استعادة الديمقراطية".

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واقتحامه.

المصدر: RT + وكالات