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سيناتور جمهوري يتهم ترامب بالوقوف وراء "تمرد واشنطن"

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سيناتور جمهوري يتهم ترامب بالوقوف وراء
Reuters
السيناتور ميت رومني
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أفادت وكالة "رويترز" بأن السيناتور الجمهوري ميت رومني اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء "التمرد الحاصل في العاصمة واشنطن".

ونقلت الوكالة عن مراسل "نيويورك تايمز" في تغريدة عبر "تويتر" قوله إن "السيناتور الجمهوري رومني يعتبر أن ترامب هو السبب في هذا التمرد".

وقالت وكالة "رويترز" مساء الأربعاء، إن محتجين مؤيدين لترامب اخترقوا الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلوا منصة تنصيب جو بايدن.

وأضافت أنه قد تم إغلاق مبنى الكونغرس مع تجمع أنصار ترامب خارجه أثناء جلسة بحث التصديق على فوز بايدن.

وأفادت بأن مجلس الشيوخ علق مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، فيما أشارت شرطة الكابيتول إلى اختراق مبنى الكابيتول وإغلاقه.

 

المصدر: "رويترز"

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