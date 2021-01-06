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تركيا.. صدور مذكرات اعتقال بحق 28 عسكريا تواصلوا مع تنظيم غولن

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تركيا.. صدور مذكرات اعتقال بحق 28 عسكريا تواصلوا مع تنظيم غولن
Reuters MURAD SEZER
الشرطة التركية في اسطنبول
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أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 28 ضابطا وموظف مدني واحد، ضمن حملة أمنية ضد تنظيم "حركة الخدمة" بزعامة المعارض فتح الله غولن، عممت على 10 مدن بينها أنقرة.

وأشارت نيابة أنقرة إلى صدور قرارات اعتقال بحق 28 ضابطا و"إمام سري" في قيادة القوات البرية، واتهمتهم باستخدام "هواتف عمومية" في الأسواق ومحلات البقالة.

وأضافت: قرارات الاعتقال صدرت اليوم لملاحقة المشتبه بهم في 10 مدن تركية مركزها أنقرة بتهمة "التواصل مع تنظيم حركة الخدمة".

المصدر: "زمان"

 

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