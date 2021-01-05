جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين في مالي

أفاد موقع "سايت" بأن جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين بعبوة ناسفة على طريق عربتهما المدرعة في شرق مالي.

ومن جهتها، نفت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" صلتها بمقتل 100 مدني في نيجيريا، معربة عن إدانتها لهذا "القتل العشوائي".

وقتل ما لا يقل من 100 مدني في هجمات مسلحة استهدفت قريتين في النيجر بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي، في الثاني من الشهر الحالي.

المصدر: "رويترز"