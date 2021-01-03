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سطو وترويع وتهديد بالقتل.. شاب يغضب لرفض صداقته على "فيسبوك"

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سطو وترويع وتهديد بالقتل.. شاب يغضب لرفض صداقته على
Reuters
سطو وترويع وتهديد بالقتل.. شاب يغضب لعدم قبول طلب صداقته على "فيسبوك"
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اتهمت السلطات الأمريكية شابا عمره 29 سنة من ولاية نورث داكوتا بالتهديد بقتل رئيسه السابق لعدم قبوله طلب صداقته على موقع "فيسبوك".

ووفقا لصحيفة "ويليستون هيرالد"، أرسل الشاب كالب بورشيك طلب الصداقة الافتراضية لرئيسه السابق عشية عيد الميلاد، ولكن عندما لم يتلق ردا سريعا بدأ في إرسال رسائل تهديد له، وكان بينها رسالة تقول: "اقبل طلب صداقتي أو سأقتلك".

وبعد يومين كتب رسالة بأن هناك "مشكلة" ستحدث نتيجة عدم قبول طلبه، وأرفق صورة لشاحنته بالرسالة.

وذكرت صحيفة "هيرالد" أن السلطات اتهمت الشاب بركل الباب الأمامي لمنزل صاحب العمل السابق، حيث أنه نشر صورة لنفسه عبر تطبيق "سناب شات" وهو يرتدي قبعة وسترة، وكتب تعليقا أن عائلة رئيسه ستحتاج إلى باب جديد.

ووجهت السلطات إلى الشاب تهمة جناية السطو والترويع جراء الحادث الغريب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 27 يناير.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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