كيليتشدار أوغلو يطالب أردوغان بالاعتذار عن عبارة "العارضات في الفترينة"

طالب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار للنساء عقب تصريحاته الأخيرة، معتبرا إياها "إهانة للمرأة".

وقال: "ماذا تعني بعارضات في فترينة؟ دعونا نلقي نظرة على ما يفعله هو نفسه"، مشيرا إلى أن "الشعب مستاء من هذه التصريحات".

وأضاف: "أعط المنصب الذي تشغله حقه، هل يسمح لك هذا المنصب بإهانة الشعب أو المحجبات أو غير المحجبات؟ اخرس قليلا، وتوقف عن إهانة الناس".

وأكد أن أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه يعتبر أن الحجاب يمكنه فقط استغلاله لأغراض سياسية، لذا "فإذا كان حزبه من يتحدث عن الحجاب والمحجبات يكون الأمر طبيعيا".

وقال الرئيس التركي أردوغان، في تصريحات سابقة، إن "بعض الأشخاص يصطحبون معهم النساء المحجبات مثل العارضات في الفاترينة، لخداع الشعب".

المصدر: "زمان التركية"