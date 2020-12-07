تركيا.. برلماني في الحزب الحاكم يطالب بالإفراج عن المتزوجين من قاصرات ويقدم مبرراته

طالب البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، عثمان نوري جول أتشار، وزير العدل، عبد الحميد جول، بإصدار عفو عن الرجال الذين تزوجوا من فتيات لم يبلغن السن القانوني.

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وبينما قدم نواب المعارضة لوزير العدل، اقتراحات تتعلق بالحريات والفكر، بالاستفادة من وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإجراء إصلاحات في القانون والاقتصاد، طالب جول أتشار بالعفو عن المتزوجين من قاصرات.

وأوضح جول أتشار، أن السبب وراء طلبه هو أن الرأي العام يتوقع حدوث ذلك، والانتهاء من مشاكل من يتزوجون في عمر مبكر.

وتعرض الاقتراح لردود فعل عنيفة من نواب المعارضة، حيث قال عضو لجنة العدل في البرلمان والمنتمي لحزب "الشعب الجمهوري"، ألباي أنتمان، إن "الأطفال لا يمكن أن يكونوا أزواجا فهذا يعد استغلالا جنسيا، لا ينبغي لأحد أن يفكر في وضع الطفولة والزواج جنبا إلى جنب".

كما عارض النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، إردال أيدمير، إطلاق سراح المعتدين على الأطفال، وقال عضو اللجنة الدستورية البرلمانية أيدمير "لا يمكن قبول مثل هذا الاقتراح، العدالة والتنمية لم يكن لديه أي عمل على صعيد الديمقراطية وتقنين المؤسسات وبدلا من ذلك يريدون إطلاق سراح المعتدين على الأطفال".

ورغم أن سن الزواج القانوني في تركيا هو 18 عاما، تنتشر حالات زواج القاصرات بشكل كبير.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية