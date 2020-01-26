تركيا.. مقترح قانوني جديد يسقط عقوبة اغتصاب القاصرات

" تزوج من الفتاة التي اغتصبتها"، شعار مشروع قانون طرحه البرلمان التركي للمصادقة عليه آخر الشهر الجاري، إذ سيسقط هذا القانون العقوبة على مغتصبي القاصرات في حال الزواج من الضحية.

أثار مقترح البرلمان التركي هذا، الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، غضب جمعيات حقوق المرأة والأطفال، بعد أن قرر المشرعون طرحه للتصديق عليه في نهاية الشهر الجاري.

ويرى معارضو هذا المقترح أنه سيفتح المجال لهؤلاء المغتصبين المجرمين لاستغلال الأطفال والزواج من القاصرات واغتصابهن.

هذا القانون سيعفي الرجال من العقوبة في حالة قيامهم بممارسة الجنس مع القاصرات "برغبة منهن ودون قوة أو تهديد".

يذكر أن مقترحا مماثلا تم تقديمه للبرلمان عام 2016، ورفض.

المصدر: صحيفة Daily mirror البريطانية.