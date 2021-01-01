البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس أنها سجلت 56773 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنها سجلت أيضا 1074 وفاة بمرض كوفيد-19 وذلك لليوم الثالث على التوالي مع عودة الحالات للتزايد.

وسجلت البرازيل 7 ملايين و675973 إصابة منذ ظهور الجائحة في مارس في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة.

وتعد البرازيل ثالث أكثر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز