"العمال البريطاني" يحذر من أن صفقة "بريكست" ستترك ثغرات كبيرة في الأمن

حذر رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، من أن صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستترك "ثغرات كبيرة" في الأمن.

ولفت إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعني فقدان قاعدة البيانات الرئيسية التي تدخل إليها الشرطة البريطانية حاليا أكثر من 600 مليون مرة سنويا والتحول إلى ترتيبات أبطأ وأكثر بيروقراطية.

وقال إن الصفقة "ستعني ثغرات كبيرة في الأمن وتتضمن العديد من العيوب... لكن الصفقة الهزيلة أفضل من عدم وجود صفقة".

وقد صدق مجلس العموم البريطاني اليوم على مشروع اتفاق التجارة الحرة الذي تم تنسيقه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد "بريكست".

وصوت 521 مشرعا في المجلس لمصلحة مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل في وقت سابق من الشهر الجاري بعد مفاوضات صعبة وطويلة، مقابل 73 صوتا رافضا.

وستحال الوثيقة المؤلفة من 1246 صفحة إلى مجلس اللوردات (الغرفة الأعلى للبرلمان البريطاني) حيث ستطرح على التصويت في وقت لاحق من اليوم كي تدخل حيز التنفيذ، في حال تبنيها، اعتبارا من منتصف الليل تقريبا.

المصدر: "الإندبندنت" + "رويترز"