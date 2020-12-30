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رئيس الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت يقول إنه لن يترشح لمنصب سياسي

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رئيس الجيش الإسرائيلي السابق غادي إيزنكوت يقول إنه لن يترشح لمنصب سياسي
Reuters
رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت
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أعلن رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لمنصب سياسي في الانتخابات العامة المقبلة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب ما ورد كان آيزنكوت على اتصال مع قادة من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك حزب "الأمل الجديد" لجدعون ساعر وحزب عمدة تل أبيب رون هولداي الجديد.

وشغل آيزنكوت منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من 2015 إلى 2019.

بدوره، قال وزير الخارجية غابي أشكنازي وهو رئيس أركان سابق آخر للجيش الإسرائيلي، اليوم إنه يعتزم الانسحاب من حزب أزرق أبيض مؤكدا أنه "سيأخذ إجازة للتفكير" في كيفية المضي قدما.

المصدر: "i24news"

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