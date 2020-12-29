غانتس: دفعت ثمنا باهظا لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه "دفع ثمنا باهظا" لتشكيل حكومة وحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الأخير "سيطلق البلاد في نهاية الانتخابات المقبلة".

واعتبر غانتس في مؤتمر صحافي أن "نتنياهو سيتوقف عن التضحية بمستقبل إسرائيل من أجل مستقبله الشخصي"، مشددا على أن "سنوات من المحاولات لإبعاده عن منصبه ستصل إلى نهايتها وهذا سيكون أعظم إنجاز لحزب أزرق أبيض".

وأضاف: "أزرق أبيض أنقذ هذا البلد. صحيح نحن ندفع ثمنا سياسيا جادا مقابل ذلك. لكن كما فعلت طوال الأربعين عاما الماضية، لم أفكر في نفسي للحظة".

المصدر: "i24news"